Литва решила массово расторгнуть соглашения с Россией и Белоруссией

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Литва планирует расторгнуть те двусторонние соглашения с Россией и Белоруссией, которые можно заменить многосторонними соглашениями, передает Литовское национальное радио и телевидение (LRT). Правительство Литвы примет решение о денонсации четырех договоров 22 мая, остальные предложения пока согласуются.

Должно быть политическое понимание того, что мы не рассчитываем на сотрудничество с Россией, потому что его уже давно нет, — приводят журналисты слова главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Ранее стало известно, что литовские пограничники не впустили в страну вагон со знаком Z. Они задержали состав на железнодорожном КПП в районе станции Кяна близ Белоруссии. МВД балтийской республики заявило, что такую символику используют российские военные. Сотрудники погранслужбы отцепили вагон от товарного поезда, который вез продукцию в Калининградскую область, «чтобы не допустить нарушений закона и провокаций».

МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. Причина, по которой Кайриса объявили в розыск, — уголовная статья. По какой именно статье его разыскивают, не уточняется. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что в отношении Кайриса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам в Литве.