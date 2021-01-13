Литва приостановила вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e1602e54-55ad-11eb-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Литвы приняли решение о временной приостановке вакцинации от коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

По данным Министерства здравоохранения страны, причиной стало нарушение норм перевозки медикамента.

Распоряжение о временном прекращении медицинской процедуры связано с тем, что при транспортировке партии препарата были нарушены нормы температурного режима, — говорится на сайте ведомства.

При этом позднее в министерстве сообщили, что получили от разработчиков подтверждение возможности использования этих доз препарата. В офисе Pfizer чиновникам рассказали, что температурное отклонение при перевозке вакцины укладывается в допустимые пределы. В партии, с которой возникли проблемы, было 4680 доз препарата.

Вакцину от Pfizer и BioNTech необходимо перевозить при температуре в -75 градусов по Цельсию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лекарственный департамент Эстонии предоставил данные о проявлениях побочных эффектов от вакцины Pfizer и BioNTech спустя несколько дней после того, как в стране началась массовая вакцинация населения. Департамент получил восемь жалоб на побочные эффекты после вакцинации, они были незначительными и прошли через несколько дней.