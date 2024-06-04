Литва примет свыше 50 военных кораблей НАТО Более 50 кораблей НАТО придут в Литву для участия в учениях

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Литва примет около 4 тысяч военнослужащих и свыше 50 кораблей из стран НАТО, участвующих в учениях Baltops-2024, сообщил командующий военно-морскими силами республики адмирал Гедрюс Пременецкас. По его словам, большая часть кораблей пришвартуется в Клайпеде. Портовый город расположен в западной части страны, где Балтийское море переходит в Куршский залив.

Около 30 кораблей пришвартуются в Клайпедском государственном порту, еще несколько в зависимости от ставящихся перед ними задач останутся за пределами порта, — рассказал Пременецкас.

В морских учениях будут задействованы не только военные корабли, но и 45 самолетов из разных стран НАТО. Оценивая масштабы учений, адмирал заявил, что Baltops-2024 станут самыми масштабными военными маневрами на Балтике за все время. Отмечается, что основная их цель — демонстрация стратегического взаимодействия партнеров по западному военному блоку.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявил, что страны НАТО не планируют наносить удары по территории России в ответ на «незначительные инциденты» диверсионного характера. По его словам, Альянс работает над другими методами реагирования.