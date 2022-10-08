Литва предложила предоставить Киеву оружие по принципу «все, что есть» Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил предоставить Киеву оружие по принципу «все, что есть»

Фото: Mauricio Campino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал союзников из НАТО предоставлять ВСУ военную помощь из существующих запасов по принципу «все, что есть». Дипломат заверил, что Вильнюс всегда предоставлял оружие Киеву, руководствуясь данной логикой. Ландсбергис отметил, что армия Украины способна «отвоевывать» территории, подконтрольные ВС России, с помощью ракетниц Javelin, Stinger и других орудий. По словам дипломата, использование устоявшихся аргументов уже не актуально.

Литва всегда на всех возможных уровнях отстаивала позицию, что Украине нужно «все, что мы имеем», не приводя никаких аргументов вроде мы просто даем Javelin и Stinger и, может, еще что-то. Стало ясно, что украинская армия способна, используя оружие стандартов НАТО, успешно отвоевывать территории. Сейчас мы находимся в точке, когда ранее использовавшиеся аргументы больше не актуальны, — заявил Ландсбергис в интервью изданию «Укринформ».

Глава ведомства отметил, что союзники по военно-политическому блоку уже не могут аргументировать отказы в поставках вооружения сложностью обучения в использовании орудий. Ландсбергис считает, что «дебаты» на эту тему уже беспочвенны.

А если это так, не вижу причин, почему бы Украине не предоставить все, что у нас есть? Я уже не раз об этом говорил и сейчас повторюсь, что все наши запасы нужно открыть для украинской армии, — подчеркнул дипломат.

При этом Ландсбергис отметил, что для обучения ВСУ уже созданы платформы во многих странах ЕС. По словам дипломата, каждая европейская страна сейчас участвует в обучении украинских солдат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на внеочередном заседании с национальными директорами стран Альянса по вооружениям обсудил пополнение истощенных поставками Украине запасов оружия. Как говорится в распространенном пресс-службой блока заявлении, глава Альянса призвал пополнять запасы как можно быстрее.