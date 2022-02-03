Литва попросит США о размещении постоянного контингента войск в стране

Делегация литовских депутатов планирует обратиться к Конгрессу США с просьбами о размещении постоянного военного контингента в Литве и увеличении финансирования военной помощи странам Балтии. Наращивание военной мощи России вблизи Украины и Белоруссии беспокоит союзников на восточном фланге НАТО, заявила председатель комитета по иностранным делам Литвы Лайма Люция Андрикене, слова которой приводит журнал Foreign Policy.

Американские войска на постоянной основе — это абсолютный приоритет. Это просто красная линия, очень чёткий сигнал русским, — сказала она.

Более того, глава МИД Польши Збигнев Рау выступит за то, чтобы направляемые в страну американские войска оставались на её территории на постоянной основе с ротацией.

Ранее президент США Джо Байден одобрил отправку новых американских войск в Восточную Европу. Переброска пройдёт в ближайшие дни. Это развёртывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за «военных действий» России вблизи Украины.

США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.