Литва поможет Украине пережить зиму BNS: Литва поддержит энергетический сектор Украины грядущей зимой

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Литва поддержит энергетический сектор Украины во время зимы, заявил BNS советник президента республики Ярослав Неверович. Он отметил, что в сезон холодов всем необходимо консолидировать усилия по помощи Киеву.

Для обеспечения устойчивости сектора энергетики Украины и стабильности поставок энергии нам всем необходимо объединить усилия, работать над этим сообща. Литва будет вместе с Украиной и нынешней зимой, — сказал Неверович.

До этого Киев запрашивал у Вильнюса трансформаторы и сопутствующее оборудование. Литва предоставила стране все необходимые средства.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что зимой энергетику Украины ждет тяжелая ситуация из-за зависимости экономики от России. Эксперт уточнил, что во время холодов на энергетическую сферу всегда приходится большая нагрузка, уже сейчас на Украине наблюдаются большие проблемы с логистикой и электростанциями из-за критического состояния объектов инфраструктуры.

По словам политолога, у Украины нет технических возможностей провести модернизацию, а Россия «на данном этапе истории не станет этим заниматься». Эксперт подчеркнул, что на состоянии инфраструктуры также сказались удары ВС РФ. Прошлую зиму системы смогли выстоять, но было необходимо срочно заменить оборудование. Гуреев считает, что эту зиму Украина сможет пережить, но «она покажется ей непростой».