https://static.news.ru/photo/5f18cbb4-c7ff-11e9-ac26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Двое пограничников РФ, задержанных на территории Литвы, переданы российской стороне. Об этом заявил замглавы Службы охраны госграницы балтийской республики Видас Мачайтис.

Он пояснил, что россияне оказались на литовской территории поздно вечером 23 августа. По словам самих задержанных пограничников, они зашли туда случайно, проверяя «какое-то незаконное пересечение границы».

Мачайтис отметил, что литовские пограничники, в свою очередь, каких-либо нарушений не фиксировали. Россияне были возвращены на родину 24 августа, сообщает телеканал LNK .

В посольстве РФ в Литве информацию об инциденте подтвердили, но прокомментировать не смогли, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Госпогранслужба Украины обвинила российских пограничников в применении некоего «зелёного луча», которым якобы освещаются корабли службы в Азовском море. В ведомстве заявили, что он может представлять опасность для украинских моряков.