Литва передала Киеву 50 бронированных машин М113 Министр обороны Литвы Анушаускас заявил о передаче Украине 50 бронированных машин М113

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Литва передала властям Украины 50 бронемашин М113, заявил глава минобороны страны Арвидас Анушаускас. В эфире LRT (Литовское радио и телевидение) он заверил, что бронетехника уже прибыла по назначению. По словам Анушаускаса, дальнейшую военную поддержку Киева Литва будет обсуждать с партнерами по НАТО.

Буквально три дня назад на Украину прибыли наши броневики, которые мы отправили, сейчас уже 50 броневиков М113 переданы Украине, — заявил Анушаускас.

Министр заверил, что в качестве компенсации Литве за передачу собственной бронетехники предполагаются ранние поставки американских бронированных вездеходов JLTV, которые были закуплены в соответствии с контрактом.

В ноябре прибудут, вероятно, еще 50 (вездеходов. — NEWS.ru), до этого в прошлом году прибыли 50. Мы хотели бы поскорее, не всегда все идет в соответствии с нашими желаниями, но всегда есть переговоры, — заявил Анушаускас.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, поставляя танки советского производства из государств — членов НАТО, а также другие виды вооружений. Он подчеркнул, что ни одно действие России, включая референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к РФ и частичную мобилизацию, не удержит Соединенные Штаты Америки от дальнейших поставок оружия на Украину.