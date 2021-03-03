Литва отказалась выдать Тихановскую по запросу Белоруссии

https://static.news.ru/photo/27fe53fe-7c37-11eb-98f5-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Vesa Moilanen via www.imago-images.de/Global Look Press

Вильнюс отказал Минску в выдаче экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом журналистам рассказали в литовском МИД.

Литва не выдаёт людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают, — цитирует РИА Новости источник в литовском ведомстве.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. На данный момент оппозиционерка находится в Литве.

21 декабря 2020 года Генпрокуратура завела уголовное дело против неё и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования. Кроме того, Следственный комитет Белоруссии обнародовал запись встречи Тихановской с доверенными лицами, которая прошла 5 августа прошлого года. На ней обсуждались планы захвата власти в Гомеле. Позднее пресс-служба Тихановской опровергла планы по насильственному захвату власти.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.

Как сообщал NEWS.ru, приехавшая в финскую столицу белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская, экстрадиции которой решил добиваться Минск, передвигалась по Хельсинки в кортеже из трёх машин бизнес-класса и в сопровождении охраны.