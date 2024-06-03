Литва отказалась пропускать белорусский грузовой вагон с литерой Z

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Компания «Литовские железные дороги» отцепила от грузового состава вагон с нанесенной на нем литерой Z, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЛЖД. Отмечается, что он был отцеплен на границе с Белоруссией. В пресс-релизе подчеркивается, что причиной стало использование этой литеры российской армией в зоне проведения специальной военной операции. При этом в компании гарантировали, что вагон будет возвращен белорусской стороне.

Сотрудники грузовой транспортной компании <...> заметили на пограничном пункте «Кена» доставленный на территорию Литвы вагон, отмеченный знаком Z, прибывший из Белоруссии. Учитывая, что этот знак отличия используется российской армией, вчера вечером вагон немедленно отцепили, — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что это не первый подобный случай, всего с середины мая было зафиксировано три аналогичных инцидента. В компании заявили, что они внимательно следят за тем, чтобы прибывающие из России и Белоруссии вагоны соответствовали требованиям «международных и литовских правовых актов».

Международный олимпийский комитет ранее запретил журналистам использовать любую символику, связанную с Россией. Речь идет не только о российском триколоре, но и о георгиевских лентах. Под запрет также попали любые предметы и изображения с литерой Z.