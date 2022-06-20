Литва опровергла введение грузовой блокады Калининграда

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Литва не вводила отдельных ограничений на отправку грузов в Калининградскую область, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны, передает «Интерфакс». По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, запрет на провоз продукции из чёрных металлов, включая сталь, в Калининградскую область был принят в соответствии с санкциями Евросоюза.

Во-первых, это не действия Литвы, это европейские санкции, которые будут применяться с 17 июня, а санкции в настоящее время применяются железными дорогами, которые информируют своих клиентов о том, что товары, попавшие под санкции с 17 июня, — это сталь и другая продукция, произведенная из железной руды, которая больше не будет импортироваться через Литву. Это осуществляется в консультациях с Европейской комиссией, — заявил Ландсбергис.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что прекращается транзит некоторых товаров, следующих в регион через территорию Литвы. Соответствующее уведомление было получено им от Литовских железных дорог. По словам губернатора, из-за данного запрета потребуется срочная поставка на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проведет глубокий анализ ситуации с блокадой Калининградской области Литвой и примет необходимые меры для разрешения этой проблемы. Он также отметил, что решение Литвы о блокаде — «беспрецедентное нарушение всего и вся».