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В Литве оценили «советскую оккупацию» в 16 ВВП страны

21:04, 15 февраля 2021
Фото: pixabay.com

Россия должна выплатить литовской стороне $800 млрд в качестве компенсации за нанесённый во время «советской оккупации» ущерб. Об этом заявил экс-председатель Верховного совета Литовской ССР и бывший спикер Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис.

Мы видим, что за три года цифра литовских требований выросла в три раза. Ранее Литва требовала от России 330 млрд долларов за «советскую оккупацию», но прошло время, её стоимость возросла до 800 млрд долларов, — рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Армен Гаспарян.

Он добавил, что высказывания 89-летнего Ландсбергиса «не представляется возможным» комментировать с политической или исторической точки зрения. По мнению Гаспаряна, «миф о советской оккупации в 1940 году» является «шизофренией» Вильнюса и при этом — краеугольным камнем прибалтийских государств.

Как сообщал NEWS.ru, власти Литвы отказались задерживать и арестовывать руководителя штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, находящегося сейчас на территории прибалтийской страны.

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