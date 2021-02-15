В Литве оценили «советскую оккупацию» в 16 ВВП страны

https://static.news.ru/photo/92ce4f74-6fba-11eb-a000-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Россия должна выплатить литовской стороне $800 млрд в качестве компенсации за нанесённый во время «советской оккупации» ущерб. Об этом заявил экс-председатель Верховного совета Литовской ССР и бывший спикер Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис.

Мы видим, что за три года цифра литовских требований выросла в три раза. Ранее Литва требовала от России 330 млрд долларов за «советскую оккупацию», но прошло время, её стоимость возросла до 800 млрд долларов, — рассказал ФБА «Экономика сегодня» политолог Армен Гаспарян.

Он добавил, что высказывания 89-летнего Ландсбергиса «не представляется возможным» комментировать с политической или исторической точки зрения. По мнению Гаспаряна, «миф о советской оккупации в 1940 году» является «шизофренией» Вильнюса и при этом — краеугольным камнем прибалтийских государств.

Как сообщал NEWS.ru, власти Литвы отказались задерживать и арестовывать руководителя штабов российского оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, находящегося сейчас на территории прибалтийской страны.