Литва объявила о потере доверия ко внешней политике ЕС

https://static.news.ru/photo/752a422e-f009-11ea-98e8-fa163e074e61_660.jpg Линас Линкявичус Фото: Thomas Trutschel /www.imago-images.de/Global Look Press

На фоне происходящего на территории Белоруссии бездействие Евросоюза ведёт к потере внешнеполитического авторитета ЕС. С таким заявлением выступил глава МИД Линас Линкявичус.

По словам руководителя ведомства, порой бывает, что порой страна реагирует слишком поздно. Кроме того, действия государства могут быть фрагментарны. Однако собственный фундамент страны разрушится, если правительство не будет верно национальным интересам.

Мы обязаны стоять твёрдо. ЕС же должен поощрять развитие демократии и противостоять влиянию России в Белоруссии, оказать белорусской оппозиции реальную помощь, — цитирует Линкявичуса Financial Times.

Как отметил глава МИД Литвы, в настоящее время Александр Лукашенко — это уже «бывший президент». Дипломат подчеркнул, что Вильнюс вместе с Латвией и Эстонией вводит против белорусского главы санкции, однако ограничительные меры со стороны ЕС были бы предпочтительнее.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

После выборов политик была вынуждена покинуть республику. Сейчас она находится в Вильнюсе. МИД Литвы не скрывает, что оказывает помощь Тихановской в установлении контактов с европейскими властями.

Как ранее писал NEWS.ru, деструктивные силы в Белоруссии пытались неконституционным путём сменить власть. Им оказывали поддержку власти Литвы, Польши, Чехии, Украины и Польши. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.