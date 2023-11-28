Литва не намерена закрывать границу с Россией Министр Билотайте: Литва не станет закрывать КПП с Россией по примеру Финляндии

Фото: Edijs Palens/Xinhua/Global Look Press

Вильнюс не видит причин по примеру Хельсинки закрывать все КПП на границе с Россией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, слова которой передает агентство ELTA. Ситуация с миграцией в настоящее время спокойная, Литва станет реагировать, если будут изменения, добавила глава МВД.

При этом Билотайте сказала, что страна поддерживает соседнюю Финляндию, решившую закрыть все пограничные пункты на границе с Россией.

Пока мы не видим необходимости для регионального решения. У границ Литвы пока спокойно. У нас четкие индикаторы угроз, в соответствии с которыми мы и будем действовать. Мы наблюдаем за ситуацией и отреагируем, если будут изменения, — сказала министр.

Ранее сообщалось, что Финляндия приняла решение о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. По его словам, КПП будут недоступны для граждан до 13 декабря, на грузовой транспорт ограничения не распространяются.

В настоящее время для россиян доступен только один пункт пропуска — «Рая-Йоосеппи» («Лотта»), который будет закрыт с ночи 30 ноября. Прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии будет идти только в аэропортах и морских портах.