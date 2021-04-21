Литва вслед за Чехией может выслать российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/1d6d8f64-a346-11eb-891c-96000091f725_660.jpg Фото: Frauke Scholz/imageBROKER.com/Global Look Press

Литва вместе с союзниками обсуждает возможность выразить солидарность с Чехией и выслать из страны российских дипломатов якобы в ответ на недружественные действия Москвы. Об этом 22 апреля заявила главный советник литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите. Её слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что глава государства Гитанас Науседа полностью поддерживает усилия Чехии, которые направлены на сокращение присутствия зарубежной разведки на территории государства — члена НАТО. Также президент выражает солидарность с действиями официальной Праги. Способы выражения этой солидарности в настоящий момент обсуждаются по дипломатическим каналам.

Правительство Чехии попросило партнёров поддержать его, а также выслать некоторых потенциальных агентов, работающих в российских представительствах, — сказала главный советник президента Литвы по внешней политике.

Чехия выслала 18 сотрудников посольства РФ в Праге, которых обвинила в работе на российские спецслужбы. В ответ Москва выдворила 20 сотрудников чешского посольства. При этом в РФ обвинения назвали возмутительными и голословными.

Как стало известно ранее, китайские журналисты из издания Sohu написали, что Прагу обескуражил ответ официальной Москвы на высылку российских дипломатов. Также сотрудники азиатских СМИ назвали истинную цель действий чешских властей. В Sohu напомнили, что не так давно американское правительство ввело очередной пакет санкций в отношении РФ. Этот шаг сделал ещё более напряжёнными отношения между странами. После введения ограничительных мер другие государства также присоединились к антироссийскому лагерю.