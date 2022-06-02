Литва, Латвия и Эстония полностью отказались от электроэнергии из России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Операторы электроэнергетических сетей Литвы, Латвии и Эстонии приняли решение об отказе от произведённой в России электроэнергии для балансирования системы, сообщается на сайте литовского системного оператора Litgrid. Ранее баланс обеспечивался с участием поставщика российской электроэнергии Inter RAO Lietuva, тогда как сейчас для этого задействованы мощности стран Балтии, Северной Европы и Польши.

Операторы стран Балтии с 1 июня поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно, — говорится в сообщении.

Ранее Литва прекратила импорт российской электроэнергии в соответствии с решением властей республики. Минэнерго Литвы заявило, что потребности государства будут удовлетворяться ростом внутреннего производства и поставками из Латвии, Польши и Швеции. По состоянию на 2021 год импорт электроэнергии из России в Литву не превысил 17% от необходимого для внутреннего потребления.