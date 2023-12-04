Литовским военным могут закрыть дорогу в Россию, Китай и Молдавию LRT: военным Литвы могут запретить посещать Россию, Китай и Молдавию

Фото: Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Военным Литвы могут запретить посещать ряд стран в свободное от службы время, сообщает LRT. Список таких государств подготовило Министерство обороны страны. В него вошли, в частности, Россия, Китай и Молдавия с Приднестровьем. Помимо них литовским военнослужащим закроют дорогу и в те страны, которые рекомендует не посещать или немедленно покинуть МИД республики.

Как отмечается, в список недружественных стран также вошли Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения, Армения, Азербайджан, Грузия, Южная Осетия и Абхазия. Предлагается, что мера начнет действовать с января 2024 года. До этого времени предстоит определить, в каких случаях литовским военным можно будет выдавать разрешение на посещение этих стран.

Ранее депутаты литовского сейма предложили запретить выдавать вид на жительство гражданам Белоруссии. Инициаторы проекта решили приравнять белорусов и россиян в их праве пребывания в прибалтийской стране «для лучшей защиты интересов национальной безопасности». При этом рекомендуется «давать добро» по гуманитарным соображениям, а именно, «людям, спасающимся от преследований и репрессий со стороны режимов».

Вместе с этим в Огрском муниципалитете Латвии рассматривают возможность разрешить запускать новогодние салюты только в период с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января. Таким образом власти хотят лишить жителей права запускать фейерверки в полночь по московскому времени, поскольку это «свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества».