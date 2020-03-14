Полиция литовского города Клайпеда ведёт расследование по факту побега из городской больницы пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Об этом сообщил представитель Клайпедского полицейского комиссариата Раймондас Вайткявичюс,
Уточнить диагноз медработники уже не смогли — мужчине не понравились условия содержания в больнице и он самовольно её оставил. Полиции удалось вычислить его местонахождение и вернуть в руки врачей.
Представитель правоохранительных органов отметил, что за отказ следовать указаниям врачей и нарушение санитарно-эпидемиологического режима беглецу грозит наказание в виде штрафа, ареста или общественных работ.
Первый заболевший COVID-2019 в Литве был выявлен 28 февраля. К 15 марта было диагностировано ещё восемь случаев заражения.
Как сообщал NEWS.ru, 14 марта Литва в целях борьбы с распространением COVID-2019 восстановила контроль на границах с Польшей и Латвией — то есть, на внутренних границах Евросоюза. Также власти страны полностью закрыли въезд для всех иностранцев, не являющихся гражданами стран ЕС.
Во всем мире количество выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 156 тысяч, около 5,8 тысяч человек скончались.
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