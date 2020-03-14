https://static.news.ru/photo/79b8e05a-66ae-11ea-a675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ronald Bonß/dpa/Global Look Press

Полиция литовского города Клайпеда ведёт расследование по факту побега из городской больницы пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщил представитель Клайпедского полицейского комиссариата Раймондас Вайткявичюс, передаёт ТАСС. По данным правоохранительных органов, 32-летний мужчина сам вызвал врачей в субботу, 14 марта, почувствовав недомогание. Медики доставили его в больницу и после обследования заподозрили у пациента коронавирусную инфекцию.

Уточнить диагноз медработники уже не смогли — мужчине не понравились условия содержания в больнице и он самовольно её оставил. Полиции удалось вычислить его местонахождение и вернуть в руки врачей.

Представитель правоохранительных органов отметил, что за отказ следовать указаниям врачей и нарушение санитарно-эпидемиологического режима беглецу грозит наказание в виде штрафа, ареста или общественных работ.

Первый заболевший COVID-2019 в Литве был выявлен 28 февраля. К 15 марта было диагностировано ещё восемь случаев заражения.

Как сообщал NEWS.ru, 14 марта Литва в целях борьбы с распространением COVID-2019 восстановила контроль на границах с Польшей и Латвией — то есть, на внутренних границах Евросоюза. Также власти страны полностью закрыли въезд для всех иностранцев, не являющихся гражданами стран ЕС.

Во всем мире количество выявленных случаев коронавирусной инфекции превысило 156 тысяч, около 5,8 тысяч человек скончались.