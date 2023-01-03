Литовский министр допустил введение «карантина» против русской культуры

Фото: Paulius Peleckis via imago-images.de/Global Look Press

Вильнюс, Литва

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис допустил введение «ментального карантина» в отношении русской культуры в период военных действий на территории Украины. Об этом он заявил в эфире национального телевидения LRT, где обсуждалось предложение его коллеги с Украины Александра Ткаченко временно воздержаться от популяризации и использования русской культуры в общественном пространстве.

Он [Ткаченко] просит простой вещи: во время войны, когда Россия нацеливается на украинскую культуру, мы должны отказаться от произведений, которые раньше казались нам приемлемыми, — говорит Кайрис.

При этом литовский государственный деятель подчеркивает, что нельзя принимать авторитарные меры в виде государственной цензуры. Министр апеллирует к личной осознанности: как людей, так и учреждений.

Кайрис отметил, что сейчас, работая министром, он обычно имеет дело не с исполнителями классической музыки, которые хотят выступить в Литве, а с представителями поп-культуры.

Понятие «ментальный карантин» политик использует со ссылкой на писательницу Кристину Сабаляускайте. Под ним понимается, что артефакты русской культуры на время забрасывают и интересуются другими культурами.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили концерт российской пианистки Валентины Лисицы, которая неоднократно посещала ДНР. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед премьерой «Бориса Годунова» в театре Ла Скала заявила, что считает русских композиторов «феноменальными».