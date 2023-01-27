Литовский генерал пренебрежительно отозвался о тактике ВСУ Командующий армией Литвы Рупшис заявил, что ВСУ воюют не по стандартам НАТО

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Вооружённые силы Украины

Украина пока воюет не по стандартам НАТО, а «как получится», заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис в эфире национального радио LRT. Военный также сообщил, что Запад не может отправлять Украине крупные партии танков, поскольку сначала надо обучить украинских танкистов управляться с принципиально новой для них техникой.

Украина в данный момент не имеет возможности перейти на формирование единых огневых платформ, как принято в НАТО. Она воюет как получится, потому что достаточного времени на обучение ведению боевых действий по стандартам Североатлантического нет, это другая тактика, — пояснил он.

По его словам, эффективность использования этой бронетехники зависит от комплексного применения с другими средствами — артиллерией, разведывательными подразделениями, беспилотниками, вертолетами, противотанковым вооружением, действенным управлением операций. По мнению командующего армией Литвы, Украине не удастся свести это воедино.