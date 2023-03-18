Литовский дипломат прибыл на экскурсию во Владивосток Советник посольства Литвы в России Лабутис приехал во Владивосток, чтобы прогуляться

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Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

Советник посольства Литвы в РФ Угнюс Лабутис приехал во Владивосток, чтобы прогуляться, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что прибыл в регион как частное лицо и официальных встреч у него не запланировано.

[Приехал] посмотреть город, [официальных встреч] не планируется, как частное лицо, — заявил Лабутис.

На вопрос агентства о том, приехал ли Лабутис во Владивосток в статусе советника посольства Литвы, он не стал отвечать.

Дипломата встретили активисты, держащие в руках плакаты, на которых было описано отношение россиян к политике Вильнюса и его поставкам оружия Киеву. Отвечая на вопрос о приеме во Владивостоке, Лабутис заявил, что каждый имеет право выражать свое мнение.

В начале марта во Владивостоке заметили посла Великобритании в России Дебору Броннерт. Дипломат прибыла в столицу Приморского края, чтобы осмотреть его и посетить кладбище. Сообщалось, что официальных мероприятий и встреч у нее там не было запланировано.

Ранее Литва упразднила должность атташе по таможенным вопросам при посольстве в Москве. В кабмине балтийской республики объяснили свое решение тем, что Вильнюс не надеется на широкое сотрудничество с РФ в будущем.