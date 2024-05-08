Литовская таможня не дала ввезти в Россию пикапы Tesla Cybertruck

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В городе Шальчининкай литовские таможенники задержали два электрических пикапа Tesla Cybertruck и не дали вывезти их из страны, сообщается на сайте литовской таможни. Ведомство подозревает, что машины предназначались для отправки в Россию, хотя по документам местом их назначения была Беларусь.

Следователи начали проверку по факту контрабанды и нарушения введенных санкций против России. Оба Tesla Cybertruck были задержаны, а их водители были отправлены на допрос. После этого их отпустили. По данным литовской таможни, почти каждый второй автомобиль стоимостью от €50 тысяч, отправленный в третьи страны, в итоге оказывается на российском рынке. В связи с этим власти потребовали ужесточения контроля над вывозом автотехники.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера заявил, что на польско-белорусской границе задержали некоего «российского дезертира». Речь идет о 41-летнем мужчине, которого польские пограничники идентифицировали как российского военного. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также сообщалось, что глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что Литва поддерживает околовоенные формирования на своей территории, которые планируют свергнуть власть в Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко. По его данным, Вильнюс спонсирует эти группы.