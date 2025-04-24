«Листок без силы»: страна ЕС решила не исполнять ордер на арест Путина CDS: Минюст Италии не принял мер по исполнению ордера на арест Путина

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Владимир Путин

Министерство юстиции Италии не приняло мер по выполнению ордера в отношении президента России Владимира Путина, выданного в марте 2023 года Международным уголовным судом, сообщает газета Corriere della Sera (CDS). По данным авторов, глава ведомства Карло Нордио так и не передал в прокуратуру соответствующие документы.

Министр юстиции Италии так и не принял мер по выполнению постановления от 17 марта 2023 года. С тех пор постановление судей Гааги застряло в кабинетах министерства, а Карло Нордио не передал его генеральному прокурору Рима, чтобы его можно было направить в апелляционный суд для придания ему исполнительного характера. Превращая его в листок бумаги без какой-либо силы, — сказано в материале.

В статье говорится, что такое решение было принято по политическим мотивам, как и в случае с ордером МУС на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Таким образом Рим недвусмысленно дает понять, что считает глав государств и правительств дипломатически неприкосновенными, во всяком случае пока они занимают соответствующие посты, отмечают авторы.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев писал, что Международный уголовный суд противоречит сам себе, выдавая ордер на арест Путина. Он объяснил, что такое решение идет вразрез с Римским статутом, на основе которого и был создан МУС. Как отметил Медведев, целью выдачи ордера является предоставление МУС полномочий потребовать от стран — участниц Римского статута арестовать лицо, в отношении которого он выдан. Однако Путин пользуется иммунитетом как должностное лицо государства.