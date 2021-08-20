Лишь бы не было войны: «Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» готов продлить контракт с"Газпромом" на транзит газа из России. Об этом сообщил глава украинской компании Юрий Витренко, его слова приводит РИА Новости.

Возможный контракт Витренко позиционирует в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой. От транзита газа через Украину зависят как Россия, так и Европа, и в случае его прерывания из-за военного конфликта европейским политикам придётся прибегнуть к активным действиям, чтобы его остановить или не допустить.

При этом Киев рассчитывает, что европейские компании станут бронировать мощности в дополнение к потенциально продлённому соглашению с РФ.

Прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией, — заявил Витренко.

Он также пояснил, речь не ведётся о прекращении действующего контракта на транзит газа из РФ в Европу. Речь идёт о продолжении бронирования Россией мощности для транзита газа через Украину после 2024 года.

Ранее стало известно, что добыча газа на Украине продолжает снижаться. Она упала в этом году на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что отставание от запланированного графика составляет 1,6%