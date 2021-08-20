Лишь бы не было войны: «Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» готов продлить контракт с"Газпромом" на транзит газа из России. Об этом сообщил глава украинской компании Юрий Витренко, его слова приводит РИА Новости.
Возможный контракт Витренко
При этом Киев рассчитывает, что европейские компании станут бронировать мощности в дополнение к потенциально продлённому соглашению с РФ.
Прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу... Потому что просто продление контракта с «Газпромом» не является достаточной гарантией, — заявил Витренко.
Он также пояснил, речь не ведётся о прекращении действующего контракта на транзит газа из РФ в Европу. Речь идёт о продолжении бронирования Россией мощности для транзита газа через Украину после 2024 года.
Ранее стало известно, что добыча газа на Украине продолжает снижаться. Она упала в этом году на 5,2% по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что отставание от запланированного графика составляет 1,6%