Ликвидированный в Вене террорист был досрочно освобождён из тюрьмы

20-летний Куйтим Фейзулай, застреленный австрийскими силовиками при задержании, имел судимость за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории РФ организация).
Как
По данным Нехаммера, ликвидированный террорист имел гражданство Австрии и Северной Македонии. Во время атаки в Вене Фейзулай был вооружён мачете и штурмовой винтовкой, также у него был муляж пояса со взрывчаткой.
Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли 4 человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.
Австрийские силовики задержали двух человек в городе Санкт-Пёлтен по подозрению в причастности к теракту, передавал NEWS.ru.