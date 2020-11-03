Ликвидированный в Вене террорист был досрочно освобождён из тюрьмы

https://static.news.ru/photo/0acb2b9e-1dc9-11eb-b089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Global Look Press

20-летний Куйтим Фейзулай, застреленный австрийскими силовиками при задержании, имел судимость за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (ИГ, признанная террористической и запрещённая на территории РФ организация).

Как сообщает Austria Presse Agentur со ссылкой на главу МВД страны Карла Нехаммера, Фейзулай 25 апреля 2019 года был приговорён к тюремному сроку, однако 5 декабря 2019 года он вышел на свободу досрочно.

По данным Нехаммера, ликвидированный террорист имел гражданство Австрии и Северной Македонии. Во время атаки в Вене Фейзулай был вооружён мачете и штурмовой винтовкой, также у него был муляж пояса со взрывчаткой.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли 4 человека и получили ранения ещё 18. Один из нападавших был уничтожен. Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Австрийские силовики задержали двух человек в городе Санкт-Пёлтен по подозрению в причастности к теракту, передавал NEWS.ru.