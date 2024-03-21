Ликвидирован наемник ВСУ из «Нормандской бригады»: кто это, они нацисты?

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Командир одного из подразделений наемников ВСУ погиб при ударе российского дрона на Украине. Что о нем известно, что за «Нормандская бригада», в которой воюют нацист и еврей, кого еще из наемников ВСУ недавно ликвидировали?

Что известно о канадском наемнике ВСУ

«Вести» сообщили, что в зоне спецоперации уничтожен выходец из Канады 36-летний Жан-Франсуа Ратель. Он был командиром «Нормандской бригады», имел позывной Хрульф. В канадском МИД гибель Рателя подтвердили, но причин не назвали, сообщает CTV News.

По данным СМИ, на текущий момент известно о трех канадцах, которые погибли в боях за Украину.

О прошлом наемника известно немного. Telegram-канал TrackANaziMerc, который занимается отслеживанием наемников в ВСУ, сообщил о гибели Рателя 17 марта. О смерти сообщил другой канадский наемник Лука Альвес.

«Хрульф — бывший канадский военный и несостоявшийся боец MMA. А еще он думает, что он потомок норманнов. После начала СВО весной 2022 года он стал командиром „Нормандской бригады“, но очень скоро его покинули все бойцы, и после июня 2022 года Хрульф стал твиттерским командиром „Нормандской бригады“ из одного человека», — сообщает канал.

Фото: Социальные сети

По данным источников, другие наемники рассказали, что отряд «Нормандской бригады» возвращался с задания, однако их заметил дрон ВС РФ и нанес точный удар.

Что такое «Нормандская бригада», нацисты ли они

В мае 2022 года бывшие бойцы «Нормандской бригады» рассказали канадскому изданию National Post, что «бригада» очень плохо оснащена и управляема. Бойцы, которых Хрульф набирал среди бывших канадских военных, называли его тактику «безрассудной», у него мало оружия и защитной экипировки, и никакого контакта с Вооруженными силами Украины. По утверждению бойцов, он «со всего мира набирал себе личную армию, чтобы защищать деревню, в которой живет его украинская жена».

Кроме Рателя (позывной — Хрульф) из «Нормандской бригады» погибли неонацист из Германии Джошуа Маруэлли (позывной — Фриц) и немец Штефан Зандер (позывной — Боксер), а еврей Давид Юнг (позывной — Ария Бен Йехуда) получил ранение, сообщает канал. Позже выяснилось, что неонацист Фриц жив — предположительно, он с наемниками «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) находится под Белгородом.

Кого еще из наемников ВСУ ликвидировали на Украине

21 марта канал, отслеживающий наемников ВСУ, сообщил о ликвидации колумбийского наемника Харрисона Астудильо (позывной — Полярный медведь). Известно, что он приехал на Украину и вступил в Иностранный легион в августе 2023 года.

Фото: МО РФ

А 15 марта был уничтожен наемник из Белоруссии Александр Стасевич (позывной — Локи) из Минска. Он прибыл на Украину раньше, чем началась СВО, женился и жил в Киеве. Предположительно, он был историком и работал в медиа.

«Доступная информация заставляет предположить, что он был частью созданного ГУР неонацистского бандеровского отряда „Реванш“», — пишет TrackANaziMerc.

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