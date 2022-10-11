Lidovky: жители Чехии отказались от горячих блюд из-за экономии

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Жители Чехии стали чаще потреблять холодный перекус вместо горячих блюд из-за экономии, пишет издание Lidovky. Население страны пошло на эти меры из-за высоких цен на полноценные обеды в ресторанах или закусочных, вызванных инфляцией. Многие при этом отказываются от десертов или напитков при посещении заведений общепита.

Цены в ресторанах выросли на четверть. Поэтому люди выбирают в бизнес-ланчах самые дешевые блюда. Многие граждане даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные, — сказано в публикации.

Доходы чехов существенно сократились на фоне экономического кризиса в стране.

Европа потеряет 123 миллиарда евро после введения восьмого пакета санкций против России, написало ранее издание РБК со ссылкой на материалы Еврокомиссии (ЕК). Отмечается, что формальные санкции приводят к резкому сокращению объемов торговли между Европой и Россией — более чем на 40%. В рамках восьмого пакета санкций в Европу запрещен импорт российских товаров (пластмасс, косметики). Клиентам из России запрещено оказывать архитектурные, инженерные, юридические и консалтинговые услуги.