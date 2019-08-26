https://static.news.ru/photo/5c89ccce-c7f3-11e9-bbee-fa163e074e61_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон преподнёс в подарок лидерам стран «Большой семёрки» и представителям международных организаций часы, которые были сделаны из пластика, выловленного в Мировом океане.

Подарки были вручены в рамках саммита G7 в Биаррице, на котором одной из основных стала тема климата. Часы были произведены баскским сообществом, уточняет телеканал BFMTV .

Ранее News.ru писал, что во Франции прошла акция протеста, участники которой принесли с собой более 100 портретов Макрона, позаимствованных из мэрий по всей стране. По словам активистов, таким образом они осуждают главу государства за отсутствие «смелых и необходимых действий», в том числе и в решении вопросов по проблемам окружающей среды.