Лидеры стран Евросоюза обсудят 24–25 марта членство Украины в организации

На саммите 24–25 марта лидеры стран Евросоюза обсудят вопрос принятия Украины в организацию, сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного функционера. Отмечается, что главы европейских стран не планируют обсуждать тему расчётов за поставку газа из России в рублях. Помимо этого ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед европейскими лидерами.

Конечно, вопрос членства [Украины в ЕС] будет частью дискуссии, так как это важно для многих лидеров, — сообщил 23 марта высокопоставленный представитель Евросоюза.

Он добавил, что вопрос оплаты за российский газ в рублях в повестку дня не входит, однако стороны могут его затронуть.

Источник РИА Новости также отметил, что президент Украины примет участие в саммите 24 марта по видеосвязи.

Зеленский выступит перед лидерами в режиме видеоконференции, — добавил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам главы государства, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.