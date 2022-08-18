Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косово не смогли договориться Боррель: лидеры Сербии и Косово не достигли соглашения в Брюсселе, но продолжают диалог

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look press

Александр Вучич

Лидеры Сербии и Косово Александр Вучич и Альбин Курти не пришли к соглашению в ходе переговоров в Брюсселе, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель Но по его словам, политики договорились продолжить переговоры в ближайшие дни, передает РИА Новости.

Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь, — сказал Боррель.

4 августа спикер по вопросам иностранных дел и политики безопасности ЕК Петер Стано анонсировал встречу президента Сербии и премьера Косово на тему косовского урегулирования в Брюсселе.

31 июля усилилась напряженность между Белградом и Приштиной. В северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Конфликт начался на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии.

В тот день местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Очевидцы на месте событий сообщали о звуках стрельбы из огнестрельного оружия.

Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.