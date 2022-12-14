Лидеры Косово подписали заявку на вступление в Европейский союз

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Вьоса Османи

Президент частично признанного Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление республики в Европейский союз, сообщает «Радио и телевидение Косова». Это заявление будет представлено Чехии, председательствующей в Совете Европейского Союза.

Мы собрались вместе, чтобы приблизить нашу страну на один шаг к Европейскому Союзу, тем самым способствуя тому, чтобы ЕС также стал на один шаг ближе к реализации проекта всей Европы, свободной и мирной, — заявила Османи.

Ранее политолог Елена Гуськова предположила, что руководство республики накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы ко вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе и стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.

Политолог отметила, что ЕС предложил свой вариант разрешения конфликта, при котором Сербию не обяжут признать независимость Косово, но заставят закрыть глаза на вступление республики в крупнейшие политические и экономические организации. При этом сами сербы пока стремятся разрешить противоречия мирным путем и возродить резолюцию N12 44, согласно которой сербская полиция имеет право войти на север Косово для урегулирования ситуации.