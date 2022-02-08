Лидеры ФРГ, Франции и Польши призвали Москву «снизить напряжённость»

Лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда призвали Россию снизить напряжённость у границ Украины. Политики считают, что пришло время начать диалог по безопасности в Европе, отмечается в коммюнике по итогам саммита «Веймарского треугольника» в Берлине, сообщает РИА Новости.

Главы государств и правительств призвали Россию снизить напряжённость на украинской границе и вступить в содержательный диалог о безопасности на европейском континенте. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины повлечёт за собой тяжёлые последствия и будет иметь высокую цену, — цитирует агентство документ.

Шольц, Макрон и Дуда выразили «большую обеспокоенность ввиду скопления российских военных сил на и вне Украины». Они заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, добавив, что урегулировать ситуацию можно с помощью дипломатии. Также они поддержали «нормандский формат» в выполнении Минских соглашений.

Ранее стало известно, что Олаф Шольц перед переговорами с лидерами Франции и Польши заявил: три страны одинаково оценивают ситуацию вокруг Украины. По его словам, нарушение её суверенитета повлечёт тяжёлые последствия для Москвы. Шольц добавил, что в последние дни все стороны активно занимаются дипломатией — Макрон 7 февраля побывал в Москве, а он сам на следующей неделе собирается в Киев и Москву.