Лидеры Евросоюза одобрили первую оборонную стратегию ЕС

Лидеры стран Евросоюза одобрили на саммите в Брюсселе первую стратегию сообщества — «Стратегический компас ЕС», заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

По его словам, стратегия предполагает создание пятитысячной группировки быстрого реагирования из армий стран ЕС.

«Стратегический компас» утверждён теперь всеми странами-членами. У нас есть план, чтобы сделать реальный шаг для развития европейской обороны и безопасности. Наша задача теперь — быстро и в полном объёме реализовать его на практике, — заявил Боррель.

Ранее стало известно, что лидеры США и 27 стран Евросоюза обсудили в Брюсселе готовность ввести дополнительные санкции в отношении России. Обсуждался и вопрос о предотвращении попыток Москвы обойти ранее принятые ограничения. Также политики обсуждали сотрудничество США и ЕС в контексте снижения зависимости от российского ископаемого топлива.

На саммите 24 марта президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились, что стороны будут совместно противостоять попыткам Москвы обойти санкции Запада, используя цифровые валюты. Речь идёт об ограничениях, которые введены из-за ситуации на Украине