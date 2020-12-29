Лидеры ЕC и Лондон подпишут договор о торговле после Brexit 30 декабря

https://static.news.ru/photo/8c99ebf2-49f1-11eb-9f7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Лидеры Евросоюза и Великобритания подпишут соглашение о торговле после Brexit 30 декабря 2020 года. В 2019 году товарооборот между ЕС и королевством составил примерно $900 млрд. Если бы стороны не смогли заключить договор, то с 2021 года были бы вынуждены вести дела по правилам ВТО. Для этого нужно было бы задействовать применение пошлин и квот, из-за чего Лондон ждало бы снижение ВВП на 2% в стране, а также увеличение безработицы до 8%. Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Однако старый формат экономических отношений сохраняется на время действия переходного периода — до конца 2020-го.

Соглашение будет подписано сторонами завтра, 30 декабря, в 9:30 по центральноевропейскому времени (11:30 мск — NEWS.ru). Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подпишут [документ] от имени ЕС, а премьер-министр Борис Джонсон подпишет в Лондоне от лица Великобритании, — говорится в сообщении в официальном аккаунте Совета ЕС в социальном сети Twitter.

The agreement will be signed by the two parties tomorrow 30 December at 9:30 CET. @eucopresident @CharlesMichel and @EU_Commission President Ursula @vonderleyen will sign on behalf of the EU while Prime Minister @BorisJohnson will sign in London on behalf of the UK. — EU Council Press (@EUCouncilPress) December 29, 2020

Накануне Еврокомиссия опубликовала полный текст соглашения о торговле и сотрудничестве с Великобританией после завершения процесса выхода королевства из состава Евросоюза. Объём документа составил 1246 страниц, его текст опубликован на официальном портале ЕК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Британцы готовились к последствиям «жёсткого» Brexit 1 января, но хаос пришёл на остров гораздо раньше. С полуночи 21 декабря был перекрыт тоннель под Ла-Маншем, один из самых оживлённых путей сообщения мира. Одновременно целый ряд государств заявили о запрете на авиасообщение с Соединённым Королевством.