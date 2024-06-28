Лидеры ЕС захотели ввести новый режим санкций против России

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Лидеры ЕС по итогам саммита в Брюсселе выступили за создание нового режима санкций против России, говорится в документе по итогам саммита. Как уточняется, это станет ответом на «дестабилизирующие действия РФ за рубежом».

В ответ на дестабилизирующие действия России за рубежом Евросовет повторяет свой призыв к Совету (ЕС) продолжать работу над новым режимом санкций, — говорится в документе.

В понедельник, 24 июня, Евросоюз уже принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин на это заявил, что утвержденный Европейским союзом 14-й пакет санкций против России не даст желаемого результата, он обречен на провал. Сенатор добавил, что за годы страна уже привыкла к попыткам предотвратить развитие страны во всех сферах жизни.

После этого Россия расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну. В заявлении Министерства иностранных дел РФ подчеркнули, что на любые недружественные акции со стороны Запада будет дан должный ответ.