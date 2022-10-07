Лидеры ЕС высказались за продолжение военной и финансовой помощи Киеву

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц на неофициальном саммите ЕС в Праге

Главы стран и правительств Евросоюза в ходе неформального саммита в Праге поддержали продолжение финансовых траншей и отправку новых пакетов военной помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Евросовете. Собеседник агентства подтвердил, что перед началом беседы к лидерам стран ЕС обратился украинский глава Владимир Зеленский.

Подтвердили поддержку Украины. Выразили приверженность продолжению оказания военной и финансовой помощи, — сообщил спикер агентства.

Отмечается, что в повестку представителей ЕС также входят вопросы усиления санкций против России и защита критически важной инфраструктуры объединения после взрывов на «Северных потоках».

Ранее член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт заявил, что Вашингтон не может и дальше финансировать Украину, не понимая стратегию президента Джо Байдена. Законодатели должны знать конечную цель американской помощи, отметил он.

До этого стало известно, что Госдеп ищет компании, которые проследят за расходованием выделенных Украине денег со стороны США. Соответствующая заявка ведомства размещена на правительственном портале. Из документа следует, что ведомству требуется мониторинг, документирование и оценка результатов «дополнительной помощи Украине в размере $14,8 млрд».