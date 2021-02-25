Лидеры ЕС согласились с необходимостью сертификатов вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b5da605a-77a0-11eb-ba1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководители стран Европейского союза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС.

Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое, — сказала она.

Меркель отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь. По её словам, немецкие власти приняли решение о разработке подобного сертификата на национальном уровне, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что власти Дании намерены ввести в стране цифровые «ковид-паспорта» с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства уже достигли соглашения с правительством.

Как сообщал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких «коронавирусных паспортов» власти вводить не планируют.