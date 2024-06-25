Лидеры ЕС приняли решение по кандидатуре на пост главы Еврокомиссии DPA: в ЕС договорились оставить фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Лидеры стран Евросоюза пришли к соглашению о выдвижении на пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщило в соцсети X агентство DPA со ссылкой на источник. Кроме того, они договорились выдвинуть экс-премьера Португалии Антониу Кошту на пост главы Евросовета.

Лидеры ЕС, ведущие переговоры о высокопоставленных должностях в блоке, договорились выдвинуть Урсулу фон дер Ляйен на второй срок на должность председателя Европейской комиссии, — говорится в сообщении.

Также лидеры ЕС должны предложить кандидатуру на пост главы дипломатии Евросоюза, вместо испанского политика Жозепа Борреля. По данным СМИ, на должность может претендовать премьер Эстонии Кая Каллас.

Ранее политолог Алексей Макаркин в разговоре с NEWS.ru заявил, что если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Португалии Антониу Кошта и премьер Эстонии Кая Каллас получат руководящие должности в ЕС, это никак не отразится на взаимоотношениях с Россией. Эксперт подчеркнул, что человеческий фактор и русофобские позиции политиков могут повлиять, но в первую очередь взаимоотношения строятся не между людьми, а институтами власти.