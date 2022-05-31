Лидеры ЕС одобрили отключение Сбербанка от SWIFT

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидеры стран Евросоюза в шестом пакете антироссийских санкций одобрили отключение Сбербанка от SWIFT. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС. Заявление прозвучало в Брюсселе, где проходит внеплановый саммит по Украине.

В частности, главы европейских государств согласовали отключение Сбербанка от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT и запрет на вещание в ЕС ещё трёх российских государственных СМИ.

Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине, — написал Мишель в Twitter.

Также лидеры ЕС договорились о частичном ограничении импорта нефти из России. Запрещена поставка двух третей энергоносителя.Глава Еврокомиссии полагает, что ЕС до конца года откажется от 90% импорта российской нефти.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ЕС за то, что его лидеры тянут в принятием шестого пакета антироссийских санкций. По его словам, это «необходимая мера» для переговоров Киева с Москвой. Также Зеленский отметил, что никаких компромиссов «за счёт суверенитета и территориальной целостности Украины» быть не может.

Ранее Bloomberg сообщил, что запрет на покупку россиянами недвижимости на территории Евросоюза вычеркнули из последней версии проекта новых санкций ЕС в отношении России. Данный пункт отграничений не устраивал Кипр.