Лидеры ЕС на саммите обсудят конфискацию российских активов

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители стран Евросоюза планируют обсудить 30–31 мая на саммите в Брюсселе возможные пути конфискации российских активов, которые были заморожены в связи с ситуацией на Украине, передаёт РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. На встрече также будут затронуты вопросы, касающиеся дальнейших санкций против РФ и оборонной концепцию Евросоюза «Стратегический комплекс».

Мы рассчитываем, что эта тема будет в повестке встречи, — сообщил собеседник агентства.

Ранее власти нескольких европейских стран заявили о заморозке российских активов. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму €150 млрд. Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы российских олигархов, включённых в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн.

Санкции Запада в отношении России были введены после начала спецоперации на Украине. Ранее министр финансов Антон Силуанов полагал, что заморожена примерно половина всех активов ЦБ РФ, то есть около $300 млрд.