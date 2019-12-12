https://static.news.ru/photo/da5e1c50-ed54-11e9-8281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa

Компромисс при обсуждении стратегии по климату до 2050 года пока не найден. Главы государств и правительств ЕС в ходе саммита в Брюсселе в течение шести часов обсуждают стратегию, но не могут сойтись на одном решении.

Компромисса по климату пока не видно, между странами-членами всё ещё есть серьёзные разногласия по этому вопросу, — цитирует ТАСС собственный источник в делегации одной из стран Евросоюза.

Как ранее писал NEWS.ru, отношения между Россией и Евросоюзом в скором времени получат «новое начало». Это заявление сделал постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.