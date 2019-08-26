https://static.news.ru/photo/f0beb912-c812-11e9-a699-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Лидеры G7 («Большой семёрки») согласовали итоговое заявление по саммиту в Биаррице, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Текст документа поместился на одной странице.
Мы не стали делать большой текст. Мы согласовали итоговое заявление всего на одной странице. На этой странице говорится о важных темах, которые мы обсуждали, — приводит слова политика ТАСС.
Ранее глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп поддержал вступление России в G7. По его словам, на встрече в Биарицце политики обсуждали этот вопрос, однако голосования лидеры стран-участниц не проводили