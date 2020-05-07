Лидеры балтийских республик обвинили Россию в фальсификации истории

https://static.news.ru/photo/b9a2aa30-9033-11ea-b4f9-fa163e074e61_660.jpg Эгилс Левитс Фото: Ruediger Woelk/www.imago-images.de/Global Look Press

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении обвинили Россию в намерении сфальсифицировать историю Второй мировой войны, а также действия СССР в отношении стран Балтии и Польши.

Так, латвийский лидер Эгилс Левитс назвал фальсификацию истории разновидностью гибридной войны. Он отметил, что искажение событий, относящихся к началу Второй мировой войны, в итоге повлияет на достоверность истории войны в целом.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, подчеркнул, что история не подлежит переписыванию, неверное толкование её событий приводит к ошибочным политическим решениям. По его словам, Москва активно занимается «историческим ревизионизмом», пытаясь оправдать свою роль в подписании пакта Молотова — Риббентропа и действия в отношении восточноевропейских государств.

Авторы заявления также отметили, что окончание войны не означало свободу для их стран. Для их порабощения СССР использовал свою военную мощь, идеологический контроль и репрессии, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал извращённой западную трактовку событий Второй мировой войны. Он отметил, что Запад пытается принизить роль России в мире и разрушить сложившуюся архитектуру коллективной безопасности.