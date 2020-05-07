Лидеры балтийских республик обвинили Россию в фальсификации истории

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении обвинили Россию в намерении сфальсифицировать историю Второй мировой войны, а также действия СССР в отношении стран Балтии и Польши.
Так, латвийский лидер Эгилс Левитс назвал фальсификацию истории разновидностью гибридной войны. Он отметил, что искажение событий, относящихся к началу Второй мировой войны, в итоге повлияет на достоверность истории войны в целом.
Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, подчеркнул, что история не подлежит переписыванию, неверное толкование её событий приводит к ошибочным политическим решениям. По его словам, Москва активно занимается «историческим ревизионизмом», пытаясь оправдать свою роль в подписании пакта Молотова — Риббентропа и действия в отношении восточноевропейских государств.
Авторы заявления также отметили, что окончание войны не означало свободу для их стран. Для их порабощения СССР использовал свою военную мощь, идеологический контроль и репрессии,
Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев назвал извращённой западную трактовку событий Второй мировой войны. Он отметил, что Запад пытается принизить роль России в мире и разрушить сложившуюся архитектуру коллективной безопасности.
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