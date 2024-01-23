«Лидер антироссийской кампании»: политолог об активности ВВС Польши Политолог Светов: активность ВВС Польши является частью кампании против РФ

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Подъем военных самолетов Польшей и активность ее ВВС являются частью антироссийской кампании, одним из лидеров которой является Варшава, заявил политолог Юрий Светов. Комментируя ситуацию «360», эксперт отметил, что Польша также позиционирует себя в качестве главной опоры для Украины.

Как же это может обойтись без Польши? Польша в числе лидеров антироссийской кампании, она себя позиционирует как главную опору для Украины, — пояснил политолог.

По его словам, страны Европы информационно готовят общественность к противостоянию с Россией. Польша «включилась в этот процесс» и выступает с соответствующими заявлениями, уточнил эксперт. Светов подчеркнул, что Варшава в данном вопросе ориентируется на США. Политолог напомнил, что общественность, избрав главой кабмина Польши Дональда Туска, поддерживает противостояние с Россией. Он отметил, что такая же ситуация происходит в ФРГ: там жители выступают на стороне министра обороны Бориса Писториуса, который «через пять — семь лет готов втянуть Германию в войну с Россией».

Польша и ее союзники ранее подняли в воздух самолеты из-за, как утверждается, активности дальней авиации России. Там сочли, что Военно-воздушные силы РФ намерены нанести удары по территории Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.