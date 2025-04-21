Лидерам ЕС посоветовали спросить Зеленского о нацизме на Украине Berliner Zeitung: лидерам стран ЕС рекомендовали обсудить вопрос нацизма в Киеве

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Лидерам стран Европы, которые планируют посетить Киев 9 мая, стоит задать президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос о прославлении нацизма среди отдельных солдат ВСУ, заявила кандидат исторических наук Марта Гавришко из Львовского национального университета имени Ивана Франко в своей статье для немецкого издания Berliner Zeitung. Она отметила, что некоторые украинские военные почитают подразделения, сотрудничавшие с нацистами во времена Второй мировой войны, например дивизию «Ваффен-СС» «Галичина» и батальон «Нахтигаль».

Историк выразила удивление тем, что подобная ситуация возможна в стране, где народ понес огромные потери ради освобождения Европы от национал-социализма. Также ученый обратила внимание на тенденцию переименовывать на Украине города, села и улицы, связанные с памятью о Красной Армии и советских партизанах, в честь националистов, причастных к преступлениям того времени, в том числе к Холокосту.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас предупредила о политических последствиях для стран-кандидатов в случае их участия в праздновании 9 Мая в Москве. Вместе с этим она призвала европейские делегации посещать Украину, сопровождая такие визиты обещаниями военной поддержки, чтобы, по ее словам, продемонстрировать солидарность с Киевом.