Лидера оппозиции в ФРГ укололи иглой с неизвестным веществом

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Тино Хрупалла

Сопредседатель немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла получил укол иглой в правую руку с неизвестным веществом во время нападения на него в Ингольштадте, сообщили в партии. Врач передал соратникам пострадавшего письмо с результатом обследования.

Было подтверждено, что обследование федерального представителя партии Тино Хрупалла выявило «укол иглой в правую верхнюю часть руки». Кроме того, отмечается, что имело место внутримышечное заражение неизвестным на данный момент веществом, — говорится в публикации.

Инцидент произошел на предвыборном мероприятии в Ингольштадте 4 октября. По данным СМИ, после того как Хрупалла сфотографировался с людьми и ему ввели в плечо неизвестное вещество, он почувствовал резкую боль и потерял сознание по дороге на сцену. Его доставили в больницу для оказания экстренной помощи. Врачи обнаружили на его плече припухлость и покраснение.

По подозрению в нападении на Хрупаллу уже задержаны два человека. Полиция проводит расследование и устанавливает состав раствора, введенного в организм политика. Для проведения экспертизы у пострадавшего взяли образцы крови и обследовали его одежду. К расследованию подключилась криминальная инспекция Ингольштадта, продолжается опрос свидетелей.