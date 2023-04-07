Лидер «желтых жилетов» оценил помощь Франции Украине Тьерри-Поль Валет: французы из-за экономического кризиса все меньше одобряют помощь Киеву

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Французы стали меньше одобрять помощь Украине на фоне серьезного экономического кризиса, который переживает страна, заявил основатель ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет. Люди не понимают, почему Париж отдает Киеву миллионы евро и требует от своих граждан усилий для поддержания повседневной жизни, сказал он в беседе с РИА Новости.

В начале войны на Украине здесь была большая солидарность с украинскими беженцами, в особенности — женщинами и детьми <...>. Однако спустя год мы оказались в очень серьезном экономическом кризисе. И люди во Франции больше не понимают, почему мы отдаем столько миллионов евро Украине, в то время как от них требуют усилий для того, чтобы справиться с повседневной жизнью, — отметил Валет.

Он добавил, что французы видят рост цен на хлеб и что пекарни в стране не справляются с кризисом. При этом власти не облагают налогом самых богатых французов и дивиденды крупных компаний, но требуют деньги с рядовых граждан. На этом фоне помощь Киеву «вызывает все больше неодобрения», заключил один из лидеров «желтых жилетов».

Ранее политолог Дарья Митина заявила, что страны Евросоюза переживают волну экономических и политических кризисов, на фоне которых могут начаться протесты. Специалист предрекла волну протестных активностей в Италии, Франции и Германии из-за снабжения ВСУ оружием. По словам политолога, митинги уже проходят в Германии и Италии, в них участвуют сотни тысяч человек.