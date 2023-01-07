Лидер украинского национального батальона «Свобода» погиб под Артемовском RT: в боях под Артемовском погиб один из командиров нацбата «Свобода» Александр Полищук

Фото: dan-news.info

Один из лидеров украинского национального батальона «Свобода» Александр Полищук с позывным Альпинист погиб под Артемовском, сообщает RT со ссылкой на журналистку Наталью Позняк. Предполагается, что его ликвидировали 23 декабря, однако стало известно об этом только сейчас.

Позняк не раскрыла обстоятельства смерти бойца.

Ранее Федерация стронгмена Украины сообщила, что в боях под Артемовском был убит украинский пауэрлифтер Андрей Дмитриев. Погибший спортсмен не раз становился призером чемпионатов страны по силовому спорту.

До этого военный эксперт Игаль Левин сообщил, что во время СВО на Украине погиб один из разработчиков шутера S.T.A.L.K.E.R. Владимир Fresh Ежов. По информации российских СМИ, он погиб под Артемовском.

Также сообщалось, что в зоне проведения спецоперации на Украине был убит 46-летний француз Гастон Бессон, являющийся одним из создателей Украинского интернационального легиона. Бессон выполнял роль одного из ключевых вербовщиков иностранных бойцов для Украины.