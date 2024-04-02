Лидер правой нидерландской партии открестился от российского финансирования

Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press

Тьерри Бодэ

Лидер нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (ФД) Тьерри Бодэ на своей странице в социальной сети Twitter (Х) отверг любую форму финансовой или иной зависимости его фракции от России. Попытки найти следы российского влияния на политиков он назвал охотой на ведьм и отказался участвовать в дебатах в национальном парламенте по данному вопросу.

Мы хотим еще раз однозначно и решительно отвергнуть любую форму финансовой или иной зависимости от России. Никаких денег нам не заплатили, нет никакого компромата, никакого вымогательства, никаких наличных, никакой криптовалюты, никаких переводов и никаких других связей ФД с Кремлем, — написал он.

Представители чешской разведки ранее заявили, что политики из шести стран, включая Нидерланды, получали крупные суммы денег от сайта Voice of Europe в обмен на продвижение пророссийской повестки. Имен лиц, получивших такие суммы, не называлось, однако под подозрение в Нидерландах подпали политики, открыто поддерживающие Россию.

Ранее полиция Латвии задержала женщину, которая вывесила в окне своей квартиры флаг России и плакат «Путин — мой друг». В отношении нее возбудили уголовное дело об оправдании военных преступлений, а также еще 15 административных дел за использование запрещенной символики в общественных местах.