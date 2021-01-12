Лидер панк-рок-группы Senseless Things найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/d65ccd24-54da-11eb-be41-fa163e074e61_660.jpg Марк Кедс Фото: Morgan Nicholls/facebook.com

Вокалист британской панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс скончался в возрасте 50 лет. Он был найден мёртвым в своём доме.

О смерти лидера коллектива в Facebook сообщил гитарист Бен Хардинг. По его словам, причина, по которой Кедс ушёл из жизни, пока неизвестна, однако отметил, что тот принимал наркотики, хотя и боролся с этой зависимостью.

Вокалист вёл хаотичную жизнь, что отразилось на его здоровье, признал Хардинг.

Мы предпочитаем запомнить его как друга, брата и талантливого человека, которого мы потеряли сегодня, — цитирует его «Политика сегодня».

Британская группа Senseless Things была создана в 1986 году в Лондоне. Коллектив успел выпустить четыре альбома, после чего в 1995 году его участники предпочли завершить проект. Впоследствии Кедс выступал в составе групп Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine и Deadcuts.

О дате и месте похорон Кедса пока не сообщалось.

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